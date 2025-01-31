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Несколько округов в Херсонской области остались без света

Пять округов Херсонской области остались без света из-за аварии
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Gleb Garanich/Reuters

Пять округов Херсонской области остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в ГУП «Херсоноблэнерго».

«Отключение произошло в сетях 150 кВ ПАО «Россети» — Таврический ПМЭС на территориях Генического, Новотроицкого, Каховского, Новокаховского округов, а также частично в Ивановском районе и городе Геническ», — говорится в сообщении.

Компания добавила, что специалисты уже работают над устранением последствий аварии.

31 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за минувшие сутки от обстрелов ВСУ пять человек получили ранения. По словам Сальдо, всего за сутки украинские военнослужащие выпустили по населенным пунктам левобережья более 40 боеприпасов.

Херсонская область — регион России, находящийся в нижнем течении Днепра. Область стала российским субъектом по итогам референдума в 2022 году. Украинская сторона не признает его и продолжает обстрелы территории. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра удерживают ВСУ.

Ранее Сальдо заявил о неготовности ВСУ отдать Херсон целым и невредимым.

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