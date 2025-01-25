Крыса устроила «диверсию» на электроподстанции в Абакане

Часть жителей Абакана осталась без света из-за грызуна. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Вечером 24 января в южной части столицы Хакасии пропал свет. Оказалось, что блэкаут произошел из-за крысы, которая пробралась на энергетический объект, перегрызла кабель устроила короткое замыкание.

Специалисты оперативно ликвидировали последствия крысиной «диверсии».

До этого в Норильске поймали сбежавшего енота, который случайно обесточил несколько жилых домов. ЧП произошло 18 января в 8-м микрорайоне Норильска. В один момент в пяти домах на улицах Ленинградской и Лауреатов погас свет, после чего электрики отправились на трансформаторную подстанцию и обнаружили там незваного гостя.

Енот, спрятавшийся под одной из конструкций, шипел и не поддавался на уговоры выйти на открытое пространство. Извлекать его пришлось специалистам МУП «КОС», организации, которая отвечает за трансформаторные подстанции в Норильске. Затем сотрудники предприятия восстановили свет и вернули животное хозяйке, живущей в том же доме.

Ранее бушующий в Великобритании шторм «Эовин» оставил без света 715 тысяч домов.