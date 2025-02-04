Десятки тысяч жителей в регионах РФ остались без света из-за непогоды

Mash: около 48 тысяч жителей в трех регионах РФ лишились света из-за снегопада

Отключения света произошли в трех российских регионах на фоне снегопада. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, без электричества остались около 48 тыс. человек.

В частности, в городе Новочеркасске в Ростовской области свет пропал в 89 многоквартирных домах и трех детских садах. Кроме того, проблемы с электроснабжением возникли в одной из местных больниц.

«11 тыс. жителей лишились электроэнергии и тепла. <...> На данный момент электрикам удалось восстановить подачу только в дом престарелых и инвалидов», — говорится в материале.

Также отключения света зафиксировали в 30 населенных пунктах, расположенных в Ленинградской области, и на территории Новгородской области. В последнем регионе без электричества временно остались порядка восьми тысяч жителей.

«Из-за обильного снегопада и резкого понижения температуры снег превратился в лед. Поэтому деревья ломаются и рушатся, в том числе на ЛЭП (линии электропередачи. — «Газета.Ru»)», — уточняется в публикации.

31 января проблемы с электроснабжением возникли в четырех округах Херсонской области — Новокаховском, Геническом, Новотроицком и Каховском. Более того, свет частично пропал в Ивановском районе. Причиной послужила авария на сетях, рассказали в ГУП «Херсоноблэнерго».

Ранее часть жителей республики Хакасия осталась без света из-за крысы, устроившей «диверсию» на электрической подстанции.