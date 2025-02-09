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Умер научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов

Научный руководитель Института США и Канады Сергей Рогов умер в возрасте 76 лет
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Илья Питалев/РИА Новости

Известный американист, научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе института.

С 1995 по 2015 год Рогов был главой Института США и Канады РАН, а с 2015 года — его научным руководителем. В 2011 году стал членом Российского совета по международным делам. Входил в Экономический совет при правительстве России, а также в научные советы при министерстве иностранных дел, Совете безопасности и Совете Федерации.

Рогов является автором свыше 300 статей и 16 монографий. Он специализировался на вопросах отношений Российской Федерации и Соединенных Штатов, военных аспектах внешней политики и проблемах национальной безопасности.

Накануне стало известно, что на 78-м году жизни скончался выдающийся хирург-онколог, академик РАН Михаил Иванович Давыдов.

До этого сообщалось, что заслуженный деятель науки России, академик РАН, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина ФМБА Валерий Сергиенко умер в возрасте 75 лет.

Ранее профессор московского вуза скончался в перерыве между лекциями.

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