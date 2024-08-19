Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер академик РАН Сергиенко

Академик РАН, научный руководитель ФМБА Сергиенко умер в возрасте 75 лет

close
100%
ФМБА России

Заслуженный деятель науки России, академик РАН, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина ФМБА Валерий Сергиенко скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства РФ.

Информация о причинах смерти ученого не приводится.

Отмечается, что Сергиенко внес значимый вклад в развитие медицины и здравоохранения, фармацевтической промышленности, а также разработку и внедрение в клиническую практику инновационных препаратов и методов лечения.

Ему принадлежит более 60 изобретений, под его непосредственным руководством защищено 10 докторских и 20 кандидатских диссертаций, опубликовано более 350 научных трудов.

Ученый был награжден орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы, званием «Почетный деятель науки и техники города Москвы» 2018 года. В конце 2021 года он был удостоен Большой золотой медали Российской академии наук имени Н.И. Пирогова.

Ранее умер лауреат Нобелевской премии по физике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами