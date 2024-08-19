Умер академик РАН Сергиенко

Заслуженный деятель науки России, академик РАН, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина ФМБА Валерий Сергиенко скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства РФ.

Информация о причинах смерти ученого не приводится.

Отмечается, что Сергиенко внес значимый вклад в развитие медицины и здравоохранения, фармацевтической промышленности, а также разработку и внедрение в клиническую практику инновационных препаратов и методов лечения.

Ему принадлежит более 60 изобретений, под его непосредственным руководством защищено 10 докторских и 20 кандидатских диссертаций, опубликовано более 350 научных трудов.

Ученый был награжден орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы, званием «Почетный деятель науки и техники города Москвы» 2018 года. В конце 2021 года он был удостоен Большой золотой медали Российской академии наук имени Н.И. Пирогова.

Ранее умер лауреат Нобелевской премии по физике.