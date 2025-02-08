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Умер известный хирург-онколог Михаил Давыдов

Хирург-онколог Михаил Давыдов умер в возрасте 77 лет
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Владимир Трефилов/РИА Новости

На 78-м году жизни скончался выдающийся хирург-онколог, академик РАН Михаил Иванович Давыдов. Об этом сообщил Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина.

Отмечаются исключительные таланты Давыдова как хирурга, а также его незаменимый вклад в подготовку молодых специалистов. Научная и практическая деятельность академика была сосредоточена на совершенствовании и разработке новых методик хирургического лечения злокачественных новообразований легких, пищевода, желудка и средостения.

В онкоцентре отметили его новаторскую методику внутриплевральных и внутрибрюшных пищеводных анастомозов, отличающуюся высокой эффективностью, безопасностью и простотой исполнения.

Михаил Давыдов стал первопроходцем в онкохирургии, выполняя сложнейшие операции по пластике и протезированию полых вен, легочных артерий и аорты. В сотрудничестве с академиком Ренатом Акчуриным он заложил основы кардиохирургии и трансплантологии в онкологии, значительно расширив возможности лечения онкологических заболеваний.

Ранее не стало российского врача-диетолога Алексея Ковалькова.

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