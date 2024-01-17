Профессор вуза в Москве умер в перерыве между лекциями

Бывший руководитель Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК РФ, профессор Юрий Веденеев скончался в перерыве между лекциями. Об этом «Газете.Ru» сообщили в университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), где он преподавал.

«Действительно, его вчера не встало. Не во время лекции, а между занятиями. А причина смерти нам неизвестна», — сказали в вузе.

Там также отметили, что в СМИ по какой-то причине стали писать неверное имя профессора.

«Он не Александр, а Юрий Алексеевич Веденеев. Почему-то все публикуют сейчас Александром», — отметили в МГЮА.

До этого Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что во время лекции в МГЮА скончался профессор Александр Веденеев.

Ранее сообщалось, что в больнице после операции умер поэт Лев Рубинштейн.