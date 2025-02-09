Моргенштерн удалил татуировки со своего лица

Рэпер Моргенштерн показал видео, где ему удаляют татуировки на лице

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что решил удалить татуировки на лице.

«С чистого листа, с чистого лица», — подписал музыкант видео, на котором мастер проводит ему процедуру по сведению тату.

Также рэпер удалил все публикации на странице.

В начале февраля Моргенштерн не исключил, что мог заключить контракт с Сатаной. По словам артиста, он «в период юношества, лет в 15-16, прям просил о популярности у дьявола».

27 января в Следственном комитете России подтвердили, что рэпера Моргенштерна объявили в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении рэпера расследует Савеловский отдел следственного управления СК по Северному административному округу Москвы.

Моргенштерна заочно обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. По соответствующей статье рэперу грозит штраф до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы — до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Погребняк назвала Моргенштерна проводником в преисподнюю.