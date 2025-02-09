Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Моргенштерн удалил татуировки со своего лица

Рэпер Моргенштерн показал видео, где ему удаляют татуировки на лице

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что решил удалить татуировки на лице.

«С чистого листа, с чистого лица», — подписал музыкант видео, на котором мастер проводит ему процедуру по сведению тату.

Также рэпер удалил все публикации на странице.

В начале февраля Моргенштерн не исключил, что мог заключить контракт с Сатаной. По словам артиста, он «в период юношества, лет в 15-16, прям просил о популярности у дьявола».

27 января в Следственном комитете России подтвердили, что рэпера Моргенштерна объявили в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении рэпера расследует Савеловский отдел следственного управления СК по Северному административному округу Москвы.

Моргенштерна заочно обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. По соответствующей статье рэперу грозит штраф до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы — до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Погребняк назвала Моргенштерна проводником в преисподнюю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами