Следком объявил Моргенштерна в федеральный розыск

В СК подтвердили, что Моргенштерна объявили в федеральный розыск

В Следственном комитете России подтвердили, что рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) объявили в федеральный розыск. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Уголовное дело в отношении рэпера расследует Савеловский отдел следственного управления СК по Северному административному округу Москвы. Моргенштерна заочно обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

По данным следствия, не позднее 21 марта 2024 года он в одном из мессенджеров и видеохостинге «осуществил распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом». СК уточнил, что на имущество Моргенштерна наложен арест.

17 января стало известно, что Следственный комитет России предъявил Моргенштерну обвинения в уклонении от обязанностей иноагента. По соответствующей статье рэперу грозит штраф до 300 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы — до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

В ночь на 27 января источники сообщали об объявлении Моргенштерна в розыск.

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