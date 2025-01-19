Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Моргенштерн вышел на связь из рехаба после ареста дома: «Минус два ляма баксов»

Рэпер Моргенштерн заявил, что проходит детокс в рехабе
close
morgen_shtern/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) в Telegram-канале вышел на связь из реабилитационной клиники.

Моргенштерн рассказал, что принимает таблетки и посещает групповую терапию. По словам артиста, по ночам у него случаются ломки, но они терпимые. Сейчас рэпер проходит детокс.

«Поэтому трезво оценить состояние сложно. Вчера еще проснулся от новости, что дом арестовали… Его-то за что? Что он сделал, не понимаю. Минус 2 ляма баксов и горсть таблеточек на завтрак. Настроение супер. Год начался отлично», — заявил исполнитель.

18 января прокуратура Москвы сообщила, что имущество рэпера Алишера Моргенштерна в России арестовано по решению суда. Речь идет о земельном участке, доме и четырех строениях в Москве и Истринском районе Подмосковья. По данным SHOT, их общая стоимость может составлять до 200 млн рублей.

Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил «Газете.Ru», что защиту Моргенштерна о решении не уведомили. С его точки зрения, оснований для ареста нет, поэтому его планируется оспорить.

Моргенштерна признали иноагентом в мае 2022 года, Минюст обосновал это решение тем, что музыкант осуществлял политическую деятельность, средства на которую получал от компании Yoola Labs Ltd. — официальная партнерская сеть YouTube. На момент внесения в реестр рэпер уже не проживал в России — он уехал из страны в 2021 году.

Ранее Сергей Лазарев поднял цену на корпоратив на два миллиона рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами