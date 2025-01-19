Моргенштерн вышел на связь из рехаба после ареста дома: «Минус два ляма баксов»

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) в Telegram-канале вышел на связь из реабилитационной клиники.

Моргенштерн рассказал, что принимает таблетки и посещает групповую терапию. По словам артиста, по ночам у него случаются ломки, но они терпимые. Сейчас рэпер проходит детокс.

«Поэтому трезво оценить состояние сложно. Вчера еще проснулся от новости, что дом арестовали… Его-то за что? Что он сделал, не понимаю. Минус 2 ляма баксов и горсть таблеточек на завтрак. Настроение супер. Год начался отлично», — заявил исполнитель.

18 января прокуратура Москвы сообщила, что имущество рэпера Алишера Моргенштерна в России арестовано по решению суда. Речь идет о земельном участке, доме и четырех строениях в Москве и Истринском районе Подмосковья. По данным SHOT, их общая стоимость может составлять до 200 млн рублей.

Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил «Газете.Ru», что защиту Моргенштерна о решении не уведомили. С его точки зрения, оснований для ареста нет, поэтому его планируется оспорить.

Моргенштерна признали иноагентом в мае 2022 года, Минюст обосновал это решение тем, что музыкант осуществлял политическую деятельность, средства на которую получал от компании Yoola Labs Ltd. — официальная партнерская сеть YouTube. На момент внесения в реестр рэпер уже не проживал в России — он уехал из страны в 2021 году.

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