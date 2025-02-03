Погребняк назвала Моргенштерна проводником в преисподнюю

Модель и блогерша Мария Погребняк в Telegram-канале призвала запретить треки рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и ограничить ему доступ к публике.

Погребняк заявила, что за эпатажностью Моргенштерна скрывается «нечто темное». По словам модели, она всегда знала, что рэпер «продал душу дьяволу». Она назвала артиста проводником в преисподнюю. Блогерша считает, что Алишер пропагандирует смешанные ценности и цинизм, а также морально калечит аудиторию.

«Вы видели, как он калечит аудиторию? Дети повторяют его жесты, цитируют строчки о запрещенных веществах, деньгах и презрении к морали. Я никогда не смогу забыть его ужасные слова о Дне Победы и ветеранах. Это не творчество — это яд, упакованный в биты. И все ради чего? Чтобы набить карманы, пока мир других подростков горит», — заявила модель.

Погребняк добавила, что не верит в раскаяние Моргенштерна в рехабе. Блогершу возмутило, что рэпер еще не прошел базовый курс реабилитации, а уже анонсирует альбом и проводит стримы.

«Наши дети заслуживают кумиров, которые не ведут их в пропасть. Я не требую наказания для Алишера — пусть разбирается с собой. Но пока он не доказал, что изменился, его голос не должен звучать в наушниках у подростков», — рассказала блогерша.

Ранее Моргенштерн заявил, что просил о популярности у дьявола.