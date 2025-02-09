Умерла мать ребенка, пострадавшего при обстреле Макеевки

В больнице умерла мать ребенка, который пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на центр города Макеевки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.

«Попавшая под обстрел вместе с дочерью женщина 1995 года рождения сегодня скончалась от полученных травм в больнице», — сказал собеседник агентства.

Днем 8 февраля Центрально-Городской район Макеевки был обстрелян украинскими войсками. Противник ударил по району автостанции.

Позже в управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины сообщили, что число раненых в результате обстрела выросло до 11. По данным управления, в Центрально-Городском районе Макеевки упали части ракеты, которую сбили системы противовоздушной обороны (ПВО). В итоге одна девушка не выжила, и пострадали десять местных жителей, в том числе двое детей. Они получили ранения разной степени тяжести.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль со священником в ДНР.