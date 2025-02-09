Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умерла мать ребенка, пострадавшего при обстреле Макеевки

РИА: мать пострадавшего при обстреле Макеевки ребенка скончалась в больнице
close
Сергей Аверин/РИА Новости

В больнице умерла мать ребенка, который пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на центр города Макеевки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.

«Попавшая под обстрел вместе с дочерью женщина 1995 года рождения сегодня скончалась от полученных травм в больнице», — сказал собеседник агентства.

Днем 8 февраля Центрально-Городской район Макеевки был обстрелян украинскими войсками. Противник ударил по району автостанции.

Позже в управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины сообщили, что число раненых в результате обстрела выросло до 11. По данным управления, в Центрально-Городском районе Макеевки упали части ракеты, которую сбили системы противовоздушной обороны (ПВО). В итоге одна девушка не выжила, и пострадали десять местных жителей, в том числе двое детей. Они получили ранения разной степени тяжести.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль со священником в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами