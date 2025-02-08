Число раненных при ударе ВСУ по Макеевке «в разгар выходного дня» выросло

Число пострадавших при обстреле Макеевки в ДНР увеличилось до 11

Число раненных при обстреле города Макеевка Донецкой народной республики (ДНР) возросло до 11. Об этом сообщает в Telegram-канале Совместный центр по контролю и координации (СЦКК).

По его данным, в центрально-городском районе города упали части ракеты, которую сбили системы ПВО (противовоздушной обороны). В итоге одна девушка не выжила, и пострадали десять местных жителей, в том числе двое детей. Они получили ранения разной степени тяжести.

Как заявили в СЦКК, в результате вооруженной атаки были повреждены стекла и фасады двух многоквартирных жилых домов на улицах Московской и Панченко, два торговых объекта, городской автобус и 15 автомобилей. При этом ТАСС заявил об 11 пострадавших из числа мирного населения.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ атаковали Макеевку «в разгар выходного дня». Он выразил соболезнования пострадавшим и отметил, что при отступлении «враг пытается отомстить мирному населению».

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