ВСУ обстреляли район автостанции в центре Макеевки ДНР

Центрально-Городской район Макеевки Донецкой народной республики (ДНР) подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был нанесен по району автостанции, сообщил ТАСС представитель оперативных служб.

«Пострадавшие есть, на месте работают бригады скорой медицинской помощи», — сказал он.

20 января глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что восемь жителей Горловки пострадали в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, один из снарядов взорвался в 50 метрах от городской больницы №2. В результате в хирургическом корпусе оказались повреждены входная группа и остекление 28 оконных проемов. Кроме того, в ходе обстрела повреждения получили два жилых дома, коммунальное предприятие, местный дворец культуры и два автомобиля.

Пушилин выразил уверенность, что ВСУ наносят удары по населенным пунктам, так как не в состоянии противостоять наступлению российских войск на поле боя.

1 января сообщалось, что четыре мирных жителя пострадали в результате обстрела населенного пункта Пантелеймоновка ДНР. Пантелеймоновка находится примерно в семи километрах южнее Горловки и входит в Горловский городской совет.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль со священником в ДНР.