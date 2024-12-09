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Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль со священником в ДНР

Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль со священником в Горловке

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Ударный дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль со священником в Горловке в ДНР. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Горловскую епархию.

Источник из епархии рассказал, что в атакованной машине был настоятель Казанского храма в микрорайоне Комсомолец протоиерей Василий Туренко. Беспилотник ударил справа от машины, но священник не пострадал.

Накануне украинские военные при помощи дрона сбросили боеприпас на автобус в Горловке. Стало известно как минимум о четырех пострадавших, однако иные подробности о произошедшем пока не уточняются. В том числе это касается степени тяжести травм, полученных пострадавшими гражданами.

8 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали дрон для атаки на многоквартирный жилой дом в городе Шебекино. По словам главы российского региона, беспилотник врезался в здание и детонировал. В результате повреждения получили фасад строения, а также два припаркованных рядом легковых автомобиля.

Ранее морские дроны ВСУ атаковали Крымский мост.

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