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В Химках локализован пожар в банях

МЧС сообщило, что пожар в Химках локализован

Пожарным удалось локализовать возгорание в Химках. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что в результате пожара в банном комплексе на Железнодорожной улице никто не пострадал. В итоге огонь охватил 100 кв. м, его тушили 28 человек и семь единиц техники.

О возгорании в банях стало известно около 17:00. Telegram-канал SHOT сообщил об эвакуации из комплекса 10 человек. Жительница подмосковных Химок Алиса рассказала «Газете.Ru», что из-за пожара здание и вывеска Николаевских бань полностью сгорели, внутри там все было деревянное. По словам женщины, на месте ЧП было очень много дыма: за восемь минут он пошел в шесть раз сильнее, чем в самом начале. Она также упомянула, что движение транспорта по улице к проезду Кирова в районе места ЧП перекрыто.

Ранее два кота спаслись после пожара на Электрозаводе.

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