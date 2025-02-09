Двум котам удалось спастись после пожара на Электрозаводе в Москве, который произошел в субботу, 8 февраля.

Мусик и Катя жили в студии «Пиктори», на четвертом этаже. Они находились там на временной передержке. Под утро, когда хозяйка студии приехала на проходную Электрозавода, охрана передала ей спасенных Мусика и Катю. Животные всю ночь провели в задымленном здании и, по словам женщины, надышались дыма. Сейчас они дома кашляют и чихают, возможно, им понадобится помощь ветеринаров. После выздоровления котам будут искать новый дом и хозяев.

О возгорании в здании Электрозавода в столичном районе Преображенское стало известно вечером 8 февраля. Там в том числе расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. SHOT утверждает, что пожар начался во время фотосессии танцоров. Источник в экстренных службах города допустил, что его причиной могло быть короткое замыкание в электрооборудовании. Сотрудники арендуемых в здании офисов до ЧП жаловались на запах тлеющей проводки.

Огонь распространился на площади в примерно 800 кв. м, к борьбе с ним были привлечены 60 человек, 16 единиц техники и пожарный поезд. Возгоранию был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности. Пожарные спасли около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников.

Ранее пожар произошел в первом московском небоскребе.