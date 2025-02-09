Синоптик предрек москвичам снегопад и морозы в конце февраля

Синоптик Тишковец: в конце февраля в Москве ожидаются морозы до минус 14

В конце февраля Москву накроет снегопад, а температура воздуха опустится до минус 14 градусов. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что конец месяца будет холодным — ожидаются морозы до минус 8 градусов днем и до минус 14 ночью. По его словам, февраль «отработает» снегопадами за «провальную» зиму, что порадует москвичей, желающих продлить лыжный сезон.

8 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в субботу уровень атмосферного давления в Москве достиг рекорда 1993 года, составив 776 мм ртутного столба.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала москвичам аномальную погоду. По словам эксперта погоды, в течение всех семи дней на следующей неделе аномалия температуры воздуха будет положительной. В начале недели она будет на два-три градуса выше средних значений февраля, в конце — на три-четыре градуса, заключила синоптик.

Ранее синоптик предупредил жителей трех регионов РФ об опасных погодных условиях.