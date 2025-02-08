Синоптик предупредил об опасных погодных условиях жителей трез регионов РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в трех регионах РФ ожидаются опасные погодные условия.

По его словам, опасной погоды стоит ожидать жителям Мурманской области, Краснодарского края и Ненецкого автономного округа.

Вильфанд уточнил, что в Ненецком автономном округе ветер на побережье усилится до 27 м/с. Ожидается снег и метель, температура около нуля и гололедные явления. В Мурманской области также ожидается порывистый ветер 25 — 26 м/с и гололедица.

Также, по словам синоптика, в Краснодарском крае в ближайшие дни порывы ветра будут достигать 22-27 м/с, в Новороссийске — до 35 м/с, в выходные ветер ослабнет до 27-29 м/с. На участке от Анапы до Геленджика порывы ветра усилятся до 30-32 м/с.

До этого Вильфанд предупреждал о сложной ситуации с лесными пожарами в РФ.

По его словам, весной возможна высокая вероятность лесных пожаров из-за крайне малого количества снега в Европейской части РФ.

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