В Москве зафиксирован рекордный уровень атмосферного давления

Уровень атмосферного давления в Москве достиг рекорда 1993 года, составив 776 мм ртутного столба. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в Москве уже обновлен суточный рекорд высокого атмосферного давления, который ранее принадлежал 8 февраля 1969 года и составлял 769,6 миллиметра ртутного столба», — рассказал он.

Сообщается, что такой уровень давления является абсолютным рекордом для московского февраля и в последний раз был зарегистрирован 21 февраля 1993 года. Рекордный уровень давления в Москве наблюдается второй раз в феврале — 1 февраля в столице был побит барический рекорд 2012 года в 775,5 мм рт. ст. Ожидается, что уровень давления в столице будет аномально высоким еще 5-6 дней.

27 января температура воздуха в Москве достигла рекорда 111-летней давности — +3°C.

Ранее москвичам рассказали об установлении нового рекорда атмосферного давления.