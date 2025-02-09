Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Самарской области ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов

Под Самарой 500 квадратных метров грунта оказались загрязнены нефтепродуктами
close
соцсети

Последствия разлива нефтепродуктов, которые загрязнили грунт на площади 500 квадратных метров, ликвидируют в Красноярском районе Самарской области. Об этом заявили в главном управлении МЧС России по региону в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что загрязненный грунт будут вывозить на полигон для хранения и рекультивации загрязненных почв.

В МЧС добавили, что к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов было привлечено 26 человек и 12 единиц техники.

До этого стало известно, что в Красноярском районе Самарской области прорвало нефтепровод.

Сообщение о разливе нефтесодержащей жидкости (эмульсии) поступило в МЧС в субботу, 8 февраля. Уточняется, что в результате ЧП возгорания не произошло, пострадавших нет. Уже провели работы по установке временного герметизирующего устройства, нефтепровод запущен. Дальше планируют проводить вывоз и рекультивацию загрязненного грунта.

В январе вблизи Новочершилинского сельского поселения в Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефти.

Ранее незаконный сброс нефтепродуктов обнаружили на насосной станции в Волгограде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами