В Самарской области ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов

Последствия разлива нефтепродуктов, которые загрязнили грунт на площади 500 квадратных метров, ликвидируют в Красноярском районе Самарской области. Об этом заявили в главном управлении МЧС России по региону в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что загрязненный грунт будут вывозить на полигон для хранения и рекультивации загрязненных почв.

В МЧС добавили, что к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов было привлечено 26 человек и 12 единиц техники.

До этого стало известно, что в Красноярском районе Самарской области прорвало нефтепровод.

Сообщение о разливе нефтесодержащей жидкости (эмульсии) поступило в МЧС в субботу, 8 февраля. Уточняется, что в результате ЧП возгорания не произошло, пострадавших нет. Уже провели работы по установке временного герметизирующего устройства, нефтепровод запущен. Дальше планируют проводить вывоз и рекультивацию загрязненного грунта.

В январе вблизи Новочершилинского сельского поселения в Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефти.

Ранее незаконный сброс нефтепродуктов обнаружили на насосной станции в Волгограде.