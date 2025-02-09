Водолазы обследуют подводную часть An Yang 2 после улучшения погодных условий

Водолазы обследуют подводную часть балкера An Yang 2 на Сахалине на предмет скрытых повреждений, заявили в Росморречфлоте. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что в районе происшествия дует ветер с порывами до 12 м/с и идет небольшой снег. Водолазы начнут работу после улучшения погодных условий.

В заявлении отмечается, что решение о разгрузке судна также будут принимать после изменения погодных условий.

До этого в Росморречфлоте сообщили, что угрозы жизни экипажа судна An Yang 2, который сел на мель на Сахалине, нет.

Инцидент с китайским судном произошел вечером 8 февраля. Сухогруз находился в порту и принимал товары на борт, когда начался шторм. Затем судно направилось в открытое море, однако, по всей видимости, экипаж не справился с управлением, и оно село на мель. По окончании шторма водолазы исследуют его на наличие повреждений.

Позже стало известно, что следователи начали проверку. По данным ведомства, груженное углем судно, снимаясь с якоря, село на мель в районе морского порта. В СК заявили, что возможной причиной инцидента могли стать погодные условия.

Ранее в Ростовской области теплоход с углем сел на мель.