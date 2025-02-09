Росморречфлот оценил возможность затопления танкера в Ленинградской области

Угрозы затопления танкера «Коала» из-за инцидента в порту Усть-Луга нет. Об этом сообщается в Telegram-канале Росморречфлота.

В ведомстве подчеркнули, что грузовые резервуары судна в результате взрыва не были повреждены. Происшествие не повлекло за собой разлива груза или утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал.

В текущий момент танкер находится у причала в порту

Усть-Луга. Вокруг судна были установлены боновые ограждения, идет подготовка к обследованию подводной части.

До этого губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что севший на мель танкер с мазутом «Коала» пришвартовали у причала в порту Усть-Луги.

Около 2:00 мск специалисты погрузили на борт порядка 130 тыс. тонн мазута, после чего члены экипажа начали готовиться к отплытию. Но позже в машинном отделении танкера произошли три взрыва, и его стало затапливать водой. Baza писала, что всего на борту находились 24 человека. В их числе 12 граждан Индонезии, восемь граждан Грузии и четыре гражданина РФ.

Ранее в Сахалинской области из-за севшего на мель сухогруза ввели режим чрезвычайной ситуации.