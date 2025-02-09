Губернатор Ленобласти прокомментировал инцидент с севшим на мель танкером

Дрозденко: севший на мель танкер с мазутом «Коала» пришвартован у причала

Севший на мель танкер с мазутом «Коала» пришвартовали у причала в порту Усть-Луги. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По его словам, утром 9 февраля в порту на танкере произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого оказалось повреждено машинное отделение.

Председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен в комментарии «Газете.Ru» отметила, что танкер не тонул.

Угрозы разлива нефтепродуктов нет. Экипаж эвакуирован, никто из его членов не пострадал, заключил Дрозденко.

Сейчас, по словам губернатора, специалисты обследуют машинное отделение и ищут причину аварии.

Около 2:00 мск специалисты погрузили на борт порядка 130 тыс. тонн мазута, после чего члены экипажа начали готовиться к отплытию. Но позже в машинном отделении танкера произошли три взрыва, и его стало затапливать водой. Baza писала, что всего на борту находились 24 человека. В их числе 12 граждан Индонезии, восемь граждан Грузии и четыре гражданина РФ.

В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что судно кормой село на мель. Предварительно, утечки нефтепродуктов зафиксировано не было. Тем не менее в целях предосторожности сотрудники МЧС РФ установили вокруг корабля боновые (плавучие) ограждения, которые ограничивают распространение каких-либо веществ по поверхности воды.

Ранее в Сахалинской области из-за севшего на мель сухогруза ввели режим чрезвычайной ситуации.