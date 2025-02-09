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В Ленинградской области танкер с мазутом сел на мель

Baza: танкер со 130 тысячами тонн мазута сел на мель в Ленинградской области
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Depositphotos

Танкер сел на мель в одном из морских портов, расположенных в Ленинградской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Речь идет о судне с названием «Koala», которое ходит под флагом Антигуа и Барбуды. По информации журналистов, в ночь на 9 февраля корабль находился у третьего причала в порту в Усть-Луге.

Около 2:00 мск специалисты погрузили на борт порядка 130 тыс. тонн мазута, после чего члены экипажа начали готовиться к отплытию. Но позже в машинном отделении танкера произошли три взрыва, и его стало затапливать водой.

«Экипажу удалось выбраться на берег», — подчеркивается в публикации.

Из текста следует, что всего на борту находились 24 человека. В их числе 12 граждан Индонезии, восемь граждан Грузии и четыре гражданина РФ.

В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что судно кормой село на мель. Предварительно, утечки нефтепродуктов зафиксировано не было. Тем не менее в целях предосторожности сотрудники МЧС РФ установили вокруг корабля боновые (плавучие) ограждения, которые ограничивают распространение каких-либо веществ по поверхности воды.

8 февраля китайский сухогруз «Анг Янг-2», на борту которого находится около 700 тонн мазута и порядка 100 тонн двигательного топлива, сел на мель в районе морского порта Невельск в Сахалинской области. Экипаж судна состоит из 20 человек. В Росморречфлоте рассказали, что их жизням ничто не угрожает.

Ранее в Сахалинской области из-за севшего на мель сухогруза ввели режим чрезвычайной ситуации.

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