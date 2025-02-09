В Росморречфлоте сообщили о расследовании инцидента на танкере «Коала»

Уполномоченные службы ведут расследование инцидента на танкере «Коала», который случился в Ленинградской области. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

9 февраля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что утром в воскресенье в порту Усть-Луга на танкере «Коала» произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого оказалось повреждено машинное отделение. По его словам, угрозы разлива нефтепродуктов нет. Экипаж эвакуирован, никто из его членов не пострадал.

Глава региона также заявил, что судно пришвартовали у причала в порту. Сейчас специалисты обследуют машинное отделение и ищут причину аварии, добавил он.

Telegram-канал Baza писал, что около 2:00 мск специалисты погрузили на борт «Коалы» около 130 тыс. тонн мазута, после чего члены экипажа начали готовиться к отплытию. По информации канала, позже в машинном отделении танкера произошли три взрыва, и его стало затапливать водой. Всего на борту находились 24 человека. В их числе 12 граждан Индонезии, восемь граждан Грузии и четыре гражданина РФ.

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