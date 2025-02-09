Стали известны подробности о судьбе мигрантов в Гуантанамо

Мигранты в Гуантанамо оказались в «юридической черной дыре». Об этом написало издание The Washington Post.

Поскольку о судьбе мигрантов людей в известной бесчеловечным отношением к заключенным тюрьме ничего не известно, юристы требуют получения доступа к ним для консультирования. Сейчас там находятся порядка 30 человек.

Первый борт с нелегальными мигрантами приземлился на базе США в Гуантанамо 4 февраля.

До этого сообщалось, что США могут направить заключенных в тюрьму с условиями хуже Гуантанамо в Сальвадоре. Разместить людей в тюрьме вместимостью 40 тыс. человек на фоне переполненности американких тюрем предложил президент Сальвадора Найиб Букеле. За это латиноамериканское государство может получить денежное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что в США изучают вопрос о законности отправки мигрантов в Гуантанамо.