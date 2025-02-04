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Администрация США пытается понять, законно ли отправлять мигрантов в Гуантанамо

CNN: в США изучают вопрос отправки мигрантов в Гуантанамо
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Ramon Espinosa/AP

Администрация президента США Дональда Трампа до сих пор изучает вопрос легальности отправки мигрантов на военную базу в Гуантанамо. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Пока в заливе Гуантанамо на Кубе устанавливались палатки для содержания мигрантов, юристы министерства внутренней безопасности и Пентагона все еще пытались определить, законно ли предпринимать такой беспрецедентный шаг», — говорится в сообщении.

Остается также непонятным, насколько долго мигрантов будут содержать в Гуантанамо, а также будут ли они иметь доступ к социальным услугам.

До этого администрация Трампа разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена экс-президентом США Джо Байденом. Она предписывает просителям убежища ждать решения по их делам в Мексике, а не в США.

21 января газета Wall Street Journal писала, что защитники прав иммигрантов подали в суд на Трампа из-за его указа, ограничивающего получение гражданства по праву рождения.

Ранее в Белом доме резко высказались о значимости нелегальных мигрантов для Трампа.

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