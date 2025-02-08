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Журналист рассказал о тюрьме в Сальвадоре, куда США хотят направить преступников

Daily Mail: США могут направить заключенных в тюрьму с условиями хуже Гуантанамо
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sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

США могут направить заключенных в тюрьму CECOT в Сальвадоре с условиями содержания преступников хуже, чем в Гуантанамо. Об этом рассказал Daily Mail побывавший в этом заведении журналист Дэвид Джонс.

На фоне нехватки мест в американских тюрьмах президент Сальвадора Найиб Букеле предложил властям США разместить осужденных преступников в рассчитанной на 40 тыс. мест тюрьме CECOT за вознаграждение. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США изучат данное предложение.

«Я не могу представить себе большего мучения, чем быть отправленным в CECOT… После посещения американской тюрьмы в Гуантанамо и тюрьмы на острове Роббенэйланд, где содержался Нельсон Мандела, система в CECOT определенно кажется более суровой», — поделился впечатлениями Джонс.

В CECOT заключенные не могут ни читать, ни писать, ни общаться с членами семьи. В CECOT, по информации журналиста, все это запрещено.

До этого США освободили задержанных мигрантов из-за переполненности мест содержания.

Ранее Трамп-младший предложил снова открыть федеральную тюрьму «Алькатрас».

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