Первый борт с нелегальными мигрантами приземлился на базе США в Гуантанамо

Белый дом: в Гуантанамо отправился первый рейс с нелегалами

Первый самолет с выдворенными с территории США нелегалами, приземлился на американской военной базе Гуантанамо на Кубе. Об этом телеканалу Fox News сообщила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Она подчеркнула, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп больше не позволит превращать страну в свалку для преступников-нелегалов со всего мира.

4 февраля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа до сих пор изучает вопрос легальности отправки мигрантов на военную базу в Гуантанамо.

22 января сообщалось, что министерство внутренней безопасности США расширило полномочия правоохранительных органов и разрешило им депортировать нелегальных мигрантов без решения иммиграционного суда.

20 января Трамп выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне и пообещал «пресечь проникновение» нелегальных мигрантов на территорию страны через границу с Мексикой.

Ранее стало известно, что власти США планируют засыпать тайный туннель между Мексикой и США.