Грузия увеличила поставки электроэнергии из России в 2024 году

Грузия в 2024 году в 13,7 раза увеличила поставки электроэнергии из России

Грузия импортировала в 2024 году российскую электроэнергию на $12,3 млн, что в 13,7 раза больше объема закупок годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии.

В публикации отмечается, что в прошлом году Россия осталась главным экспортером электроэнергии для Грузии, на втором месте — Азербайджан ($10,97 млн). Также страна закупала электричество у Турции ($80,04 тыс.) и Армении ($39,51 тыс.).

Всего в 2024 году Грузия купила более 1,2 млн кВт·ч электроэнергии на сумму более $23,4 млн.

В декабре сообщалось, что Грузия и Азербайджан подтвердили свою готовность экспортировать электроэнергию в Россию.

До этого сообщалось, что Абхазия попросила Россию бесплатно поставить 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году. Официального ответа еще не было, договор между странами заканчивается 31 декабря. Из-за энергокризиса, возникшего после сокращения поддержки с российской стороны, в республике закрыли школы и детсады, а днем электричество подают в течение менее чем трех часов.

Ранее один из крупнейших городов Западной Австралии погрузился во тьму из-за поссумов.