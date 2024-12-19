Грузия и Азербайджан готовы поставить России электроэнергию

Грузия и Азербайджан подтвердили свою готовность экспортировать электроэнергию в Россию, поставки из Азербайджана уже были. Об этом сообщила член правления «Интер РАО» Александра Панина, передает ТАСС.

Российская сторона ранее направила этим странам запрос о возможности поставок электроэнергии во время аварийных режимов.

«Получили ответ. Азербайджан ответил, что может оказать аварийную помощь в размере 250-300 МВт. Грузия ответила, что по ситуации. Они заранее пообещать не могут, но в зависимости от ситуации они будут принимать решение», — сказала она журналистам в кулуарах конференции АРВЭ «Возобновляемая энергетика России».

По ее словам, электроэнергия из Азербайджана уже поставлялась в Россию.

До этого сообщалось, что Абхазия попросила Россию бесплатно поставить 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году. Официального ответа еще не было, договор между странами заканчивается 31 декабря. Из-за энергокризиса, возникшего после сокращения поддержки с российской стороны, в республике закрыли школы и детсады, а днем электричество подают в течение менее чем трех часов.

Ранее один из крупнейших городов Западной Австралии погрузился во тьму из-за поссумов.