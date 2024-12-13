Один из крупнейших городов Западной Австралии погрузился во тьму из-за опоссумов

Второй по величине город Западной Австралии Банбери остался без света после того, как опоссум замкнул линию электропередачи. Об этом сообщает новостной австралийский сайт news.com.au со ссылкой на представителя энергетической компании Western Power.

По его данным, вечером 10 декабря 12 тысяч домов и коммерческих объектов Банбери остались без электричества после того, как животное коснулось «не того участка» линии электропередачи.

«Причиной отключения стало вмешательство животных», — заявил представитель компании.

Издание пишет, что западные кольцехвостые опоссумы используют линии электропередач для перемещения из одного места обитания в другое.

Иногда это приводит к контакту с линиями, которые находятся под напряжением. Как итог — происходит отключение электроэнергии.

Через несколько часов после инцидента электроснабжение было полностью восстановлено.

11 декабря вся Абхазия осталась без электричества после того, как Ингурская гидроэлектростанция остановила работу из-за критически низкого уровня воды.

Ранее на Кубе произошел полный блэкаут из-за отключения теплоэлектростанции.