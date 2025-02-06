Россияне избили полицейского, записали это на видео и выложили в интернет

В Башкирии троих мужчин будут судить за избиение полицейского, снятое на видео

В Башкирии трое мужчин предстанут перед судом за нанесение побоев полицейскому. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года в городе Кумертау. Полицейский во время дежурства пресек хулиганские действия двух членов компании из трех человек — все мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

После этого компания напала на стража порядка и избила его. Злоумышленники записали все на видео и выложили его в интернет.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти. Отмечается, что фигуранты признали свою вину. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого россиянин избил полицейского за испорченный романтический вечер. На место отправился страж порядка, ему агрессор нанес несколько ударов кулаками.

Ранее россиянин избил сына из-за капризов перед большим праздником.