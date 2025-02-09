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В России военным пенсионерам дважды повысят выплаты в 2025 году

Член Мособлдумы Никитин: в 2025 году военным пенсионерам повысят выплаты дважды
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Член Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что в 2025 году военным пенсионерам дважды, зимой и осенью, проиндексируют выплаты. Об этом пишет «Лента.ру».

По мнению участника Мособлдумы, увеличение пенсии позволяет скомпенсировать рост инфляции, который, по итогам прошлого года, составил 9,5%.

«Без индексации реальная покупательная способность военных снижается, что негативно сказывается на их уровне жизни, особенно в условиях роста цен товаров первой необходимости на 25–30% и коммунальных услуг на 15–20%», — прокомментировал Никитин.

По его словам, в текущем году выплаты военным увеличат дважды: на 4,4% в феврале и на 4,5% осенью, в соответствии с федеральным законом о бюджете на 2025–2027 годы.

Никитин заявил, что необходимость повышения пенсий военным обусловлена как экономическими, так и социальными факторами, поскольку эти люди отдали годы служению стране, и государство, считает депутат, обязано обеспечить им старость на достойном уровне.

До этого стало известно, что Госдума приоритетно рассмотрит проект об индексации военных пенсий.

Законопроект, который предполагает индексацию военных пенсий с учетом фактической инфляции в 2024 году, составившей 9,5%, для военнослужащих-пенсионеров и членов их семей внесли в Госдуму 8 февраля.

Ранее депутат назвал условие для получения пенсии в 110 тыс. рублей.

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