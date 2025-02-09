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Пулково временно прекратило принимать и отправлять самолеты

Росавиация: в аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
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Александр Гальперин/РИА Новости

В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиции Артем Кореняко.

Ограничения начали действовать с 6:55 мск.

Этим же утром аэропорт Нижнего Новгорода Стопино временно ограничил прием и выпуск воздушных судов. Согласно заявлению Кореняко, ограничения начали действовать в 04:40 мск.

В 00:32 мск 9 февраля в аэропорту Волгограда был объявлен план «Ковер».

В ночь на воскресенье предупреждение об угрозе прилета беспилотников объявлялось в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.

Атаки дронов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее жители Волгограда показали свои дома после массовой атаки беспилотников.

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