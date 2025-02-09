В СПЧ призвали государство защитить граждан от телефонных мошенников

Ашманов: люди сами не защитятся от мошенников с Украины

Жертвы мошеннических звонков с Украины подпадают под воздействие преступников и не могут сами им противостоять, поэтому нужны меры защиты со стороны государства. Об этом заявил ТАСС член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов.

«Опыт показывает, что граждане подпадают под воздействие преступников и сами себя защитить не могут, и перекладывать на них ответственность по защите себя - безнравственно», — сказал он.

Ашманов отметил, что просвещение и цифровая грамотность в случае с телефонным мошенничеством не спасают, гражданам нужна защита от государства.

Для того, чтобы не позволить мошенникам названивать россиянам, необходимо сделать три действия. Первое — полностью запретить звонки на российские номера с территории Украины, блокировать их. Второе — запретить подмену номеров. Третье — ввести фиксированный список номеров всех государственных и негосударстванных организаций, запретить им звонить гражданам с номеров, которых нет в реестрах.

Недавно президент Владимир Путин поручил разработать меры для блокировки звонков мошенников с Украины и из других недружественных стран. Решением вопроса займутся правительство, ФСБ и МВД.

Ранее телефонные мошенники обманули студентку пермского вуза на 1,5 млн рублей.