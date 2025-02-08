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Телефонные мошенники обманули студентку пермского вуза на 1,5 млн рублей

В Перми студентка перевела мошенникам 1,5 млн рублей
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Shutterstock

Студентка пермского вуза лишилась всех накоплений, пытаясь продлить договор с оператором сотовой связи. Об этом сообщает краевое управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 21-летняя девушка, студентка. Она рассказала, что с ней связались неизвестные под видом сотрудников компании сотовой связи, аферисты сообщили ей о необходимости продления договора связи. Для этого нужно было назвать код из СМС-сообщения.

Далее студентке через мессенджер поступил звонок от «специалиста портала «Госуслуг». Звонившая женщина сообщила, что мошенники получили доступ к персональным данным девушки и под предлогом защиты банковских счетов убедила ее перечислить все деньги на «безопасный счет». Следуя инструкциям, данным ей по телефону, потерпевшая перевела порядка 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Петербурге 84-летний ученый доверился аферистам и потерял около 20 миллионов рублей. Неизвестные утверждали, что банковским счетом пострадавшего могут воспользоваться злоумышленники. Помимо этого, деньги мужчины якобы могли уйти на Украину.

Ранее женщина потеряла 2,5 млн рублей и едва не осталась без дома из-за любви к «Илону Маску».

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