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Украина нарастила импорт газа из Венгрии и Словакии

«Страна.ua»: Украина нарастила импорт газа из Венгрии и Словакии
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Vladislav Culiomza/Reuters

Украина последовательно нарастила импорт газа из Венгрии и Словакии. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на «Оператора газотранспортной системы Украины».

Отмечается, что 6 февраля было импортировано 10,9 млн кубометров, 7 февраля — уже 14,1 млн кубометров газа.

Также 7 февраля минэнерго Украины сообщало об экспорте биометана в ЕС — было поставлено 67 тысяч кубометров, что в 208 раз меньше суточного импорта.

До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Запада заплатили высокую цену за достижение свободы от российских энергоносителей. Глава ЕК добавила, что после отказа от российских энергоносителей ряд домохозяйств и предприятий «столкнулись с заоблачными затратами на электроэнергию», что привело к закрытию некоторых производств. В свою очередь газета Financial Times написала, что несколько стран Европейского союза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Ранее в ЕС высказались о последствиях отказа от российских энергоресурсов.

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