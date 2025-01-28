Российский атомный ледокол врезался в сухогруз в Карском море

Атомный ледокол «50 лет Победы» врезался в сухогруз Yamal Krechet в Карском море

Российский атомный ледокол «50 лет Победы» столкнулся с сухогрузом Yamal Krechet в Карском море. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в ночь на 26 января, когда ледокол вел сухогруз сквозь льды и зацепил его левым боком. В результате аварии экипажи судов не пострадали. Ледокол получил повреждения обшивки.

В пресс-службе Атомфлота сообщили, что ледокол не утерял мореходные качества. Угрозы системам жизнеобеспечения и реакторной установке нет, добавили в предприятии Росатома.

Атомный ледокол «50 лет Победы» принадлежит к серии проекта 10521, на смену которым пришли ледоколы проекта 22220 «Арктика», а вскоре будет построен первый ледокол новейшего проекта проекта 10510 «Лидер».

Ледокол в 2025 году должен стать базой и транспортом просветительской экспедиции «Росатома» — на его борту победители специального приза «За популяризацию атомной отрасли» всероссийской премии «За верность науке» смогут отправиться на ледоколе к Северному полюсу.

Ранее сообщалось, что первый боевой ледокол «Иван Папанин» передадут ВМФ в 2025 году.