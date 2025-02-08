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Названо число обратившихся за медпомощью после пожара на востоке Москвы

После пожара на востоке Москвы за медпомощью обратились 16 человек
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Алексей Майшев/РИА Новости

В результате пожара в бывшем здании электрозавода на востоке Москвы за медицинской помощью обратились 16 человек, включая одного ребенка. Об этом сообщили ТАСС в медицинских службах.

Отмечается, что пятеро пострадавших госпитализированы с диагнозом «отравление продуктами горения».

О возгорании в здании Электрозавода в столичном районе Преображенское стало известно вечером 8 февраля. Там в том числе расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. SHOT утверждает, что пожар начался во время фотосессии танцоров. Источник в экстренных службах города допустил, что его причиной могло быть короткое замыкание в электрооборудовании. Сотрудники арендуемых в здании офисов до ЧП жаловались на запах тлеющей проводки. Огонь распространился на площади в примерно 800 кв. м, к борьбе с ним были привлечены 60 человек, 16 единиц техники и пожарный поезд. Возгоранию был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности. Пожарные спасли около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников.

Ранее пожар произошел в первом московском небоскребе.

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