Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном нефтеперегонную станцию в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочарова в Telegram-канале администрации региона.

«Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ на территории Волгоградской области была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе», — рассказал чиновник.

Прибывшие на место происшествия представители оперативных служб возгорания не обнаружили. Уже известно, что при происшествии никто не пострадал, повреждений объектов нет.

До этого волгоградские власти запретили снимать последствия атак БПЛА и работы ПВО.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область.