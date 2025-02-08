Пожар в здании Электрозавода в Москве потушен

Пожар в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, в 21:17 было ликвидировано открытое горение, а в 22:09 огонь полностью потушили.

О возгорании в здании Электрозавода в столичном районе Преображенское стало известно вечером 8 февраля. Там в том числе расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. SHOT утверждает, что пожар начался во время фотосессии танцоров. Источник в экстренных службах города допустил, что его причиной могло быть короткое замыкание в электрооборудовании. Сотрудники арендуемых в здании офисов до ЧП жаловались на запах тлеющей проводки. Огонь распространился на площади в примерно 800 кв. м, к борьбе с ним были привлечены 60 человек, 16 единиц техники и пожарный поезд. Возгоранию был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности. Пожарные спасли около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников, пять пострадавших были госпитализированы.

Ранее скейтеры нашли «спасительный путь» для посетителей горящего здания Электрозавода.