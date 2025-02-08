Скейтеры нашли «спасительный путь» для посетителей горящего здания Электрозавода

При пожаре в здании на востоке Москвы двое посетителей скейт-парка сами придумали, как эвакуироваться. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Молодые люди рассказали, что после начала возгорания помещение заволокло дымом за две минуты, поэтому они начали искать выход.

«Мы сами себя эвакуировали: мы дверь сломали... Мы начали паниковать, выламывали двери. Через технические помещения по балкам [попали] на четвертый этаж...Стекла повышибали все там», — рассказали посетители, перебивая друг друга.

Telegram-канал отмечает, что они показали «спасительный путь» другим скейтерам.

О возгорании в здании Электрозавода в столичном районе Преображенское стало известно вечером 8 февраля. Там в том числе расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. SHOT утверждает, что пожар начался во время фотосессии танцоров. Источник в экстренных службах города допустил, что его причиной могло быть короткое замыкание в электрооборудовании. Сотрудники арендуемых в здании офисов до ЧП жаловались на запах тлеющей проводки.

Огонь распространился на площади в примерно 800 кв. м, к борьбе с ним были привлечены 60 человек, 16 единиц техники и пожарный поезд. Возгоранию был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности. Пожарные спасли около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников.

Ранее появились кадры эвакуации людей из горящего здания Электрозавода.