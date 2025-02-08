Пожар в здании на востоке Москвы локализовали

Спасатели локализовали пожар в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативных служб.

По его словам, ранг возгорания понизили до третьего.

«Тушение продолжается», — добавил собеседник агентства.

В МЧС России заявляли, что при ЧП в этом административном здании пожарные спасли порядка 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников и спасательных устройств. Telegram-канал 112 писал, что в результате возгорания пострадали 11 человек.

Пожар в одном из корпусов бывшего Электрозавода в столичном районе Преображенское произошел вечером 8 февраля. Возгорание началось в помещении, где находятся студии и творческие мастерские. В борьбе с огнем участвуют 60 человек и 16 единиц техники. По информации экстренных служб, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.

Ранее в Краснодаре задержали поджигателя трех ресторанов.