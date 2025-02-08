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В горящем здании бывшего московского электрозавода не осталось людей

Из горящего здания бывшего московского электрозавода вывели всех людей
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МЧС России

В здании бывшего электрозавода на востоке Москвы, где произошел пожар, по предварительной информации, людей больше нет. Об этом рассказали ТАСС в оперативных службах.

«Согласно первичным данным, все сотрудники были эвакуированы, и в данное время в помещении никого нет. Работы по тушению пожара продолжаются», - сообщил собеседник.

До этого сообщалось, что в горящем здании могут находиться около 70 человек, заблокированных огнем, в том числе дети.

Пожар в одном из корпусов бывшего Электрозавода в столичном районе Преображенское произошел вечером 8 февраля. Возгорание началось в помещении, где находятся студии и творческие мастерские. В борьбе с огнем участвуют 60 человек и 16 единиц техники. Пожару был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности.

В экстренных службах отметили, что восемь человек обратились за медицинской помощью после пожара, произошедшего в здании Электрозавода.

Ранее пожар произошел в первом московском небоскребе.

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