Выросла площадь пожара в здании бывшего Электрозавода в Москве

Площадь пожара, произошедшего в здании бывшего Электрозавода в Москве, выросла до 300 кв. м. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативных служб.

В МЧС России заявили, что при ЧП в этом административном здании пожарные спасли около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников и спасательных устройств.

Telegram-канал SHOT уточнил, что выбраться из горящего здания не могут примерно 60 человек. Половина из них находятся в скейт-парке.

О возгорании в одном из корпусов бывшего предприятия в столичном районе Преображенское стало известно вечером 8 февраля. В здании в том числе расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. SHOT утверждает, что пожар начался во время фотосессии танцоров. В МЧС России заявили, что к борьбе с огнем привлечены 60 человек и 16 единиц техники.

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