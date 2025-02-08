Следователи начали осмотр места пожара на востоке Москвы

Следователи и криминалисты приступили к осмотру места пожара на востоке Москвы

Следственный комитет Москвы проводит доследственную проверку по факту пожара в административном здании на улице Электрозаводская. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и специалисты оперативных служб. В ближайшее время планируется назначение ряда экспертиз для установления причин и обстоятельств пожара.

В ведомстве также отметили, что информация о пострадавших уточняется.

Пожар в бывшем здании Электрозавода в Москве произошел 8 февраля. Возгорание началось в помещении, где находятся студии и творческие мастерские. Отмечалось, что из пожара в студии танцев было спасено около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников и спаустройств.

По информации МЧС, в ликвидации огня приняли участие 29 человек и семь единиц техники.

8 февраля также сообщалось о пожаре в кафе, расположенном в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии.

Ранее пожар произошел в первом московском небоскребе.