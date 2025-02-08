Глава ДНР сообщил об ударе ВСУ по Макеевке «в разгар выходного дня»

Глава ДНР Пушилин сообщил о 10 пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке

ВСУ «в разгар выходного дня» ударили по городу Макеевка в Донецкой народной республике (ДНР), написал в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

По его словам, при этом пострадали 10 человек, в том числе ребенок, а еще одна молодая девушка получила несовместимые с жизнью травмы.

«Фрагменты сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе Макеевки. Повреждены многоквартирные дома, 15 автомобилей», — сообщил чиновник.

Он выразил соболезнования пострадавшим и отметил, что при отступлении «враг пытается отомстить мирному населению».

Днем 8 февраля стало известно о том, что Центрально-Городской район Макеевки был обстрелян силами противника, Вооруженные силы Украины ударили по району автостанции. Представитель оперативных служб региона рассказал, что на место прибыли бригады скорой медицинской помощи, так как при атаке ВСУ есть пострадавшие.

Ранее Пушилин назвал затруднительным положение ВСУ у Великой Новоселки.