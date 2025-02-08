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Российский кабель оборвался в Финском заливе

В Финском заливе судно России начало ремонтировать кабель после обрыва
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Lehtikuva/Finnish Border Guard/Reuters

В Финском заливе оборвался кабель России. Об этом написала местная береговая охрана в соцсети Х.

По ее данным, инцидент произошел в исключительной экономической зоне Финляндии, а сейчас кабель ремонтирует судно РФ.

Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Илья Ильин заявил Yle, что Россия заранее проинформировала службу об инциденте, составив уведомление согласно условиям на выполнение работ в финской экономической зоне.

«Береговая охрана Финского залива осуществляет надзор за тем, чтобы корректирующие мероприятия проводились в соответствии с условиями разрешения», — сказал Ильин.

Он добавил, что для береговой охраны это — «обычная надзорная задача».

Это уже не первый такой инцидент. Так, 26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. А 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Ранее в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а также газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии утверждал, что столь частые повреждения могут быть связаны с действиями «теневого флота» России.

Ранее посол объяснил, почему Россию обвиняют в повреждении кабелей на Балтике.

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